Адвокат назвал несчастным случаем ДТП на западе Москвы, где пострадали трое детей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Адвокат в суде назвал несчастным случаем ДТП, в котором 18-летняя Валерия Башкирова сбила на западе Москвы трех детей, один из которых после этого умер в больнице. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев.

"В ходе судебного заседания в Никулинском суде Москвы адвокат обвиняемой не давал оценку ее действиям, лишь назвал произошедшее несчастным случаем", - рассказал он.

Никулинский суд Москвы отправил Башкирову под домашний арест.

Экспертиза не подтвердила опьянения у женщины-водителя.

16 июля на улице Авиаторов водитель автомобиля "Мазда" сбила троих детей в возрасте 9 месяцев, 4 и 5 лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. По предварительным данным, в результате ДТП дети получили травмы: мальчик пяти лет - перелом основания черепа, мальчик четырех лет - перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, девятимесячный ребенок - сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Всех детей госпитализировали, пятилетнего мальчика доставили в больницу санитарным вертолетом, ночью он умер в больнице. Прокуратура Москвы поставила ход расследования дела на контроль.