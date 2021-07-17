Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем и микроавтобусом в Крыму. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым.

"На автодороге Симферополь - Алушта - Ялта водитель рейсового автобуса "Луидор", который направлялся по маршруту Партенит - Симферополь, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen и микроавтобусом Mercedes", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в рейсовом автобусе. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняют все обстоятельства ДТП.