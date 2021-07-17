{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму

Обстоятельства ДТП выясняются

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем и микроавтобусом в Крыму. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым.

"На автодороге Симферополь - Алушта - Ялта водитель рейсового автобуса "Луидор", который направлялся по маршруту Партенит - Симферополь, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen и микроавтобусом Mercedes", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в рейсовом автобусе. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняют все обстоятельства ДТП.

Теги
РоссияКрым
Жалоб от обвиняемого в убийстве вдовы самарского банкира не поступало в ОНК
По информации Общественной наблюдательной комиссии, плановая проверка учреждения на этой неделе также не ожидалась
Читать полностью