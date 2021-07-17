Семьям погибших и пострадавших при столкновении поездов в Приамурье пообещали помощь

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Компания "Эльгауголь" окажет помощь семьям погибших и пострадавших в результате столкновения грузовых поездов на участке Улак - Эльга в Амурской области, сообщили в субботу в пресс-службе компании.

"Эльгауголь" приносит свои соболезнования семьям и близким погибших. Компания окажет семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе материальную", - говорится в сообщении.

Как добавили в компании, двух пострадавших доставили в Верхний Улак и ожидают санавиацию.

Лобовое столкновение двух грузовых составов произошло 17 июля на 51-м километре от станции Верхний Улак. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, авария произошла на участке необщего пользования, он используется угледобывающей компанией для перевозки грузов. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Как добавили в компании "Эльгауголь", идет работа по устранению последствий аварии, с рельсов сошли девять вагонов.