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Наводнение в Германии

Число жертв наводнения в Германии достигло не менее 141

Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует посетить федеральную землю Рейнланд-Пфальц, которая больше остальных пострадала от стихии
© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Число погибших из-за последствий разрушительного наводнения на западе Германии увеличилось как минимум до 141. Это следует из последних данных, представленных в субботу полицией Кобленца (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

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В Рейнланд-Пфальце число жертв стихии возросло до 98. В Северном Рейне - Вестфалии погибли по меньшей мере 43 человека. Только в одном районе Арвайлер на западе ФРГ в результате последствий опустошительного наводнения пострадали в общей сложности 670 человек.

В пятницу резко обострилась ситуация в городе Эрфтштадт под Кельном. Многие дома были разрушены, власти опасаются многочисленных жертв.

В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить федеральную землю Рейнланд-Пфальц, которая больше остальных пострадала от наводнения на западе страны. В ходе поездки глава правительства ФРГ будет проинформирована о текущей ситуации и масштабах ущерба.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияНаводнение в Германии
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