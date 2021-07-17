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В Портленде при стрельбе ранили восемь человек

Преступник скрылся

ТАСС, 17 июля. По меньшей мере восемь человек пострадали в субботу в результате стрельбы в Портленде (штат Орегон). Об этом сообщила местная полиция.

"Восемь человек проходят лечение в связи с ранениями, полученными в результате стрельбы в центре Портленда <...>, - говорится в заявлении на сайте полиции. - Все пострадавшие доставлены в больницу. Один человек получил опасные для жизни травмы".

По информации правоохранительного органа, преступник успел скрыться до прибытия полиции. Место происшествия на данный момент закрыто, идет расследование инцидента.

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