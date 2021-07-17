Число жертв поджога десяти человек в Пермском крае увеличилось до трех

ПЕРМЬ, 17 июля. /ТАСС/. Двое мужчин умерли в больницах Пермского края после поджога 10 человек в гараже в Соликамске. Таким образом, число погибших увеличилось до трех, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.

"Пострадавшие мужчина и женщина скончались. Еще двое получают необходимую медицинскую помощь, их жизни ничто не угрожает. Один из пациентов уже выписан", - рассказал собеседник агентства. Ранее в Минздраве сообщали о гибели самого поджигателя.

ЧП произошло ночью 26 июня. 44-летний житель Соликамска после конфликта в компании местных жителей облил бензином семерых мужчин и трех женщин, после чего поджег их. В результате пострадали шесть человек, включая подозреваемого.

По факту произошедшего было возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью".