Дым от пожаров в лесах доходит до Петрозаводска

ТАСС, 17 июля. Дым и запах гари от лесных пожаров доходит до некоторых районов Петрозаводска, но пожары городу не угрожают, говорится в субботу в сообщении пресс-службы главы Республики Карелия.

"Пожары не угрожают Петрозаводску. Дым до столицы республики доходит из Пряжинского района. На тушении пожара там задействованы опытные специалисты и техника, включая вертолет. Дым и запах гари ощущаются в разных частях Петрозаводска", - говорится в сообщении.

Дым в город приходит из Пряжинского района, пожар возник рядом с поселками Эссойла и Кудама. Площадь возгорания составляет около 200 га. На его ликвидацию привлекли 70 человек и 10 единиц техники. Утром туда отправили вертолет, который семь раз сбросил воду по кромке пожаров. Вечером вертолет продолжит работу. "Ситуация под контролем, сил и средств у нас достаточно, - приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и экологии республики Андрея Карпиловича. - Жителям Петрозаводска ничего не угрожает, но, возможно, задымление будет держаться несколько дней".

Для полной ликвидации пожара в Пряжинском районе при сохранении сухой погоды может понадобиться еще несколько дней.

В Сегежском, Суоярвском районах, Эссойльском сельском поселениях Карелии ввели режим ЧС. Запретили посещение лесов в Сегежском, Калевальском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах.

Как сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков, общая площадь действующих лесных пожаров к вечеру 17 июля составляет более 2,6 тыс. га. 16 июля в регионе горели леса на площади 1 тыс. га. "Специалисты делают все возможное для тушения пожаров, но нельзя усугублять и без того напряженную ситуацию. Прошу всех жителей и гостей республики: откажитесь от походов в леса в эти выходные", - добавил Парфенчиков.