Легкомоторный самолет упал в реку в Иванове

ИВАНОВО, 17 июля. /ТАСС/. Самодельный легкомоторный самолет упал в реку Харинка в Иванове, пилот не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Самодельный легкомоторный самолет совершил нештатную посадку на реке Харинка вблизи местечка Горино в городском округе Иваново. Всего в летательном аппарате находился один пилот, в результате посадки он не пострадал, разлива топлива нет", - сообщила собеседница агентства.

По ее данным, самолет буксируют к берегу. "Предварительная причина: производился тестовый полет, при которой после взлета у самолета пропала воздушная тяга", - сообщила представитель МЧС.

Как сообщил ТАСС начальник пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, личность пилота установили, это мужчина 1974 года рождения. "Он первоначально место происшествия покинул, так как, с его слов, ему нужно было обзавестись средством связи, чтобы сообщить о случившемся. Сейчас его опрашивают, проверяется информация о наличии у него лицензии. Визуальных признаков алкогольного опьянения нет, хотя освидетельствование, безусловно, будет", - сообщил Радостин.

По факту инцидента Северо-западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. На место выехал Ивановский транспортный прокурор Константин Аксенов.