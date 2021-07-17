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Три человека погибли в ДТП на трассе в Марий Эл

Четверо пострадали

ТАСС, 17 июля. Два автомобиля столкнулись 17 июля на трассе Йошкар-Ола - Зеленодольск, три человека погибли, еще четверо пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"В 18:45 (мск) 17 июля 2021 года в Волжском районе Республики Марий Эл в двух километрах от села Помары на 84-м км федеральной автодороги А-295 трассы Йошкар-Ола - Зеленодольск произошло столкновение двух автомобилей - Kia Rio и Mercedes-Benz Vito. В результате ДТП, предварительно, пострадали семь человек, детей нет, в том числе три человека погибло", - сказала собеседница агентства.

Как уточнила собеседница агентства, автомобили были частные, один из них - минивэн. Все погибшие находились в автомобиле Kia Rio.

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