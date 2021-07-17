Умер второй ребенок из трех, сбитых женщиной на западе Москвы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других 16 июля на улице Авиаторов в Москве, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"Второй малыш, попавший в ДТП на улице Авиаторов, скончался в больнице. Уточнение: малыш в момент ДТП был на беговеле, ему было три года", - сказали в ведомстве.

16 июля на улице Авиаторов 18-летний водитель автомобиля "Мазда" Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте 9 месяцев, 3 и 5 лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Прокуратура Москвы поставила ход расследования дела на контроль. 17 июля суд заключил женщину-водителя под домашний арест до 15 сентября. Состояние опьянения у нее не подтвердилось экспертизой.

