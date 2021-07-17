Ливни с грозами обрушились на регионы Белоруссии

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Мощные ливни с грозами обрушились в субботу на ряд регионов Белоруссии после сильной жары, есть пострадавшие, один человек погиб.

Как сообщили в Минздраве Белоруссии, на озере в Стайках (Минский район) от удара молнии пострадали четверо молодых людей 1993-1996 годов рождения, которые спрятались под деревом. С ними была девушка, которая погибла. "Сегодня в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы травмы. Девушку, которая была вместе с молодыми людьми, к сожалению, спасти не удалось", - сообщили в ведомстве. Врачи оценивают состояние молодых людей как тяжелое и борются за их жизни.

Мощный ливень, обрушившийся на Минск, подтопил городские улицы. Некоторым водителям пришлось выталкивать автомобили из воды. Из-за непогоды в столице произошла остановка движения общественного транспорта на многих маршрутах.

Губернатор Гродненской области Владимир Караник рассказал журналистам о последствиях стихии в регионе. По его словам, в Гродно в субботу за 20 минут выпало почти две декадные нормы осадков. Подтопленными оказались целые улицы, а машины затопило до крыши. Из-за непогоды пришлось перенести праздник, приуроченный ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. О последствиях стихии Караник доложил президенту страны.

В воскресенье белорусов вновь ожидает жара до 34 градусов.