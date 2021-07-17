Два человека погибли в результате стрельбы в Сакраменто

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в американском городе Сакраменто (штат Калифорния). Об этом сообщается в субботу на сайте местного полицейского управления.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в пятницу примерно в 23:45 по местному времени (09:45 субботы мск). В результате стрельбы два человека погибли, пострадали еще четверо. На месте происшествия были обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия.

Полиция занимается расследованием происшествия, которое на данный момент находится "на ранней стадии". Согласно предварительным выводам, стрельбе предшествовал конфликт между двумя группами. У правоохранителей нет данных о подозреваемых.