Режим ЧС объявили на юго-востоке Баварии из-за наводнения

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии из-за наводнения. Об этом сообщило в субботу вечером управление кризисными ситуациями в городе Траунштайн.

Режим ЧС объявлен в районе Берхтесгаденер-Ланд. Особо сложная ситуация сложилась в общинах Берхтесгаден и Бишофсвизен. Подтоплены ряд домов. Жителям рекомендовано покинуть нижние этажи зданий и не выходить на улицы.

По оценкам экспертов, в ночь на воскресенье уровень воды в реках Берхтесгаденер Ахе, Траун и Тиролер Ахен может резко подняться. Причем уровень воды только в Берхтесгаденер Ахе уже выше на 1,5 м, нежели прогнозировалось.

Напряженная ситуация складывается также на востоке другой германской земли - Саксонии. Там в субботу в течение 24 часов выпало 100 литров осадков на квадратный метр в регионе Саксонская Швейцария. "Следует ожидать серьезных подтоплений", - приводит агентство слова экспертов кризисного штаба в саксонском МВД.

На этой неделе ливни, которые шли с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. От последствий разгула стихии погибли более 140 человек.