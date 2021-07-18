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Ливни привели к локальным подтоплениям в Австрии

Жертв и разрушений в настоящее время нет

ВЕНА, 18 июля. /ТАСС/. Обильные дожди с грозами привели в субботу к локальным подтоплениям в населенных пунктах во многих регионах Австрии. Об этом сообщила Австрийская служба по предупреждению стихийных бедствий.

Ливни, из-за которых вышла из берегов река, вызвало наводнение в центре города Халлайн в федеральной земле Зальцбург. Сообщения о подтоплениях поступают из некоторых регионов востока Австрии.

Жертв и разрушений в настоящее время нет.

Предупреждение о возможной угрозе наводнений действует для многих районов страны. Дожди и грозы не прекращаются в Австрии целый день.

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Австрия
Наводнение в Германии
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