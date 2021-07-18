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СМИ: десятки посетителей аквапарка в Техасе пострадали из-за утечки химикатов

Местные власти заявили, что пострадавшие испытывают "незначительное раздражение кожи и/или органов дыхания"

ТАСС, 18 июля. Не менее 34 посетителей аквапарка в окрестностях Хьюстона (штат Техас) столкнулись с последствиями утечки химикатов. Об этом сообщил в субботу телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

По его данным, в офисе маршала округа Харрис отметили, что пострадавшие испытывают "незначительное раздражение кожи и/или органов дыхания". Также местные власти заявили, что все посетители прошли процедуру обеззараживания, но не уточнили, в чем она состояла.

В качестве меры предосторожности аквапарк был закрыт до конца дня, говорится в заявлении администрации.

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