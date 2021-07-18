В Якутии приостановили движение судов и паромов на реке Лене из-за дыма от лесных пожаров

ЯКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Движение паромов и судов на реке Лене приостановлено в связи с плохой видимостью до улучшения обстановки, сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального правительства.

"В связи с отсутствием видимости из-за дыма на реке Лене на основании правил безопасности судоходства на внутренних водных путях движение маломерных судов, скоростных судов и паромов на переправах Якутск - Нижний Бестях, Кангалассы - Соттинцы и Мохсоголлох - Качикатцы временно приостановлено до улучшения обстановки", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления МЧС России, в республике в зону задымления попадает 51 населенный пункт на территории Горного, Сунтарского, Олекминского, Ленского, Мирнинского, Томпонского, Намского, Хангаласского районов, а также Якутск.

На территории Якутии, по данным МЧС, действуют 223 природных пожара на общей площади свыше 1,4 млн га, из них свыше 1,2 млн га - лесная. Площадь активного горения составляет 2 199,1 га. Ликвидировано 12 природных пожаров на общей площади 87 329 га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля ограничено пребывание граждан в лесах, а также проведение определенных видов работ.