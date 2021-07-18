Летевший в Лиссабон самолет "Аэрофлота" вернулся в Москву

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Самолет Boeing компании "Аэрофлот", следовавший в субботу из Москвы в Лиссабон, развернулся в полете и вернулся в аэропорт Шереметьево. Такая информация следует из данных, отображенных на онлайн-табло на сайте авиакомпании.

Самолет покинул Шереметьево в 17:21, а к 21:31 вернулся в Москву.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на администрацию аэропортов Португалии (ANA), что двести рейсов были отменены в аэропорту Лиссабона в субботу в начале двухдневной забастовки сотрудников. Ожидается, что еще больше будет отменено до окончания акции в воскресенье вечером.