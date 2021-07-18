{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Летевший в Лиссабон самолет "Аэрофлота" вернулся в Москву

Агентство Reuters ранее сообщало, что двести рейсов были отменены в аэропорту Лиссабона в начале двухдневной забастовки сотрудников

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Самолет Boeing компании "Аэрофлот", следовавший в субботу из Москвы в Лиссабон, развернулся в полете и вернулся в аэропорт Шереметьево. Такая информация следует из данных, отображенных на онлайн-табло на сайте авиакомпании.

Самолет покинул Шереметьево в 17:21, а к 21:31 вернулся в Москву.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на администрацию аэропортов Португалии (ANA), что двести рейсов были отменены в аэропорту Лиссабона в субботу в начале двухдневной забастовки сотрудников. Ожидается, что еще больше будет отменено до окончания акции в воскресенье вечером.

Теги
ПортугалияРоссия
Лесные пожары в России
В Якутии приостановили движение судов и паромов на реке Лене из-за дыма от лесных пожаров
В регионе в зону задымления попадает 51 населенный пункт
Читать полностью