Вертолет прилетел на место ЧП на железной дороге в Приамурье для эвакуации пострадавших

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июля. /ТАСС/. Специалисты приступили к эвакуации пострадавших в результате лобового столкновения двух грузовых поездов в Амурской области. Их с места происшествия транспортируют на вертолете, сообщил в воскресенье ТАСС директор аэропорта города Зеи Альберт Якомас.

"Около 11:00 (05:00 мск) борт [Амурской авиабазы] сел в районе места трагедии, взял пострадавших и примерно через 30-40 минут будет садиться на Заречной Слободе в Зее", - сказал ТАСС Якомас.

По словам собеседника, с места посадки борта пострадавших эвакуируют в больницу Зеи.

Лобовое столкновение двух грузовых составов произошло в субботу на 51-м км от станции Верхний Улак на участке необщего пользования, который используется угледобывающей компанией для перевозки грузов. По предварительной версии, причиной происшествия стал сердечный приступ у одного из машинистов, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

По предварительной информации Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, в результате столкновения поездов погибли два человека, еще трое пострадали. Местонахождение еще двоих мужчин остается неизвестным.