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Наводнение в Германии

Наводнение нарушило движение поездов между ФРГ и Чехией

Концерн Deutsche Bahn ранее сообщил о проблемах с перевозками в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц

ТАСС, 18 июля. Железнодорожное сообщение приостановлено между Бад-Шандау в регионе Саксонская Швейцария в Германии и Дечином в Чехии из-за наводнений. Информацию об этом разместил в воскресенье на своем сайте германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn.

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"Из-за технических неисправностей, связанных с погодными условиями, между Бад-Шандау и Дечином (Чешская Республика) в настоящее время нарушено международное сообщение Немецких железных дорог. Маршрут закрыт", - говорится в сообщении.

Ранее концерн сообщил о проблемах с перевозками в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, вызванных экстремальными погодными условиями.

Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар, Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Под наиболее сильным ударом стихии оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

В результате наводнения в Германии погибли более 140 человек. Пропавшими без вести, по оценке газеты Bild, числятся до сих пор от 50 до 70 человек.

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ГерманияЧехияНаводнение в Германии
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