Госпитализированные после ЧП с поездами в Приамурье не получили тяжелых травм

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июля. /ТАСС/. Трое пострадавших, которых эвакуировали с места столкновения двух поездов в Амурской области в больницу города Зея, получили травмы легкой и средней степеней тяжести, сказал ТАСС в воскресенье главный врач больницы Андрей Гибадуллин.

"Поступило трое пострадавших. Легкой и средней степени травмы. Все находятся в удовлетворительном состоянии, будут лечиться в Зейской больнице до выздоровления", - сказал Гибадуллин.

Лобовое столкновение двух грузовых составов произошло в субботу на 51-м км от станции Верхний Улак, на участке необщего пользования, который используется угледобывающей компанией для перевозки грузов. По предварительной версии, причиной происшествия стал сердечный приступ у одного из машинистов, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

Ранее сообщалось, что в результате столкновения поездов погибли два человека, еще трое пострадали. Местонахождение еще двоих мужчин остается неизвестным.