ХАБАРОВСК, 18 июля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае введут режим ЧС из-за паводка на горных реках в Верхнебуреинском районе, где подтопило дома и дороги, разрушило мосты. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев на своей странице в Instagram.

"В понедельник соберу еще раз КЧС (комиссию по чрезвычайным ситуациям), введем режим ЧС регионального характера, иначе последствия паводка в Верхнебуреинском районе местная администрация своими силами ликвидировать не сможет. Основные задачи сейчас: подсчитать и компенсировать ущерб, причиненный жилью и имуществу жителей двух поселков, отремонтировать ФАП и детский сад, восстановить размытые дороги и мосты", - написал Дегтярев после посещения района. В своем Telegram-канале глава региона также сообщил, что краевые власти намерены обратиться за помощью в федеральное правительство.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, режим вводится для оказания помощи пострадавшим, в том числе для выплат в случае потери или повреждения жилья, оперативного проведения работ по ремонту объектов.

В видео, опубликованном на странице в соцсети, сообщается, что ущерб превысил 10 млн рублей. В районе повреждено пять мостов, пострадало имущество людей.

Паводок на Бурее и других горных реках в Верхнебуреинском районе начался после сильных дождей в конце прошлой недели. Всего в селах Ургал и Усть-Ургал подтоплено 89 домов частного сектора, в которых проживают 218 человек, 124 приусадебных участка, шесть участков внутрипоселковых дорог. Из сел эвакуированы 138 человек, в том числе 38 детей. В пункте временного размещения находятся 27 жителей. Без транспортного сообщения остаются поселки Софийск и Шахтинск, они обеспечены запасами продуктов, медикаментов и горючего.