В Красноярском крае возбудили дело после обнаружения тела ребенка в мусорном баке

КРАСНОЯРСК, 18 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела новорожденного в мусорном баке в городе Ачинске (Красноярский край), сообщили ТАСС в СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"18 июля 2021 года в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о том, что в мусорном баке, расположенном около многоквартирных жилых домов 11 и 12 в 6-м микрорайоне города Ачинска, обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола с признаками промерзания. По данному факту следственным отделом по Ачинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.

Следователи ищут мать ребенка, проводится судебно-медицинская экспертиза.