В Вологодской области сгорела пилорама на площади 800 кв. м

ВОЛОГДА, 18 июля. /ТАСС/. Одно из производственных зданий пилорамы сгорело в городе Сокол Вологодской области в ночь на воскресенье. Общая площадь пожара составила 800 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по области.

"18 июля в 02:25 мск поступило сообщение о пожаре на объекте деревообработки [в городе Сокол]. По прибытии на место пожара первыми подразделениями было установлено, что горит открытая площадка с готовой продукцией на площади 100 кв. м., а также одна треть кровли [деревянного здания пилорамы], была угроза распространения пожара на все здание. В 03:40 пожар был локализован", - сообщил заместитель начальника третьего отряда ФПС ГУ МЧС России по Вологодской области Сергей Крупинов, чей видеокомментарий распространила пресс-служба.

По информации МЧС, огонь полностью уничтожил деревянное здание и кровлю соседнего кирпичного здания производственного комплекса. В 04:47 открытое горение было ликвидировано, пострадавших нет. Причины произошедшего выясняются.