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В Вологодской области загорелся многоквартирный жилой дом на площади 565 кв. м

Погибших и пострадавших нет

ВОЛОГДА, 18 июля. /ТАСС/. Деревянный многоквартирный жилой дом и соседние хозяйственные постройки загорелись в ночь на воскресенье в поселке Кадуй Вологодской области. Огнем повреждена также кровля соседнего кирпичного жилого дома, общая площадь пожара составила 565 кв. м. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС РФ по региону.

"Сегодня в 02:50 мск поступило сообщение о пожаре в поселке Кадуй. На момент прибытия пожарных происходило горение хозяйственных построек во дворе одного из домов, затем огонь перекинулся на двухэтажный жилой деревянный дом и далее на восьмиквартирный кирпичный жилой дом. Кирпичный дом удалось отстоять и не допустить дальнейшего распространения огня. Общая площадь пожара составила 565 кв. м. Пострадавших, погибших нет", - говорится в сообщении областного главка МЧС.

Около 05:00 открытое горение было ликвидировано. Сейчас ведется проливка и разбор поврежденных конструкций. Причины произошедшего выясняются. В деревянном доме прописаны 16 человек, в том числе один ребенок, в кирпичном жилом доме - 30 человек, в том числе один ребенок. Решаются вопросы по размещению людей, добавили в ГУ МЧС по области.

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РоссияВологодская область
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