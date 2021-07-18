Под Киевом два человека погибли из-за падения деревьев во время грозы

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Два человека погибли и один пострадал в субботу в Вышгородском районе Киевской области из-за падения деревьев во время грозы. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"17 июля в результате падения деревьев в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района погибли два человека и один госпитализирован. Трагедия произошла из-за осложнения погодных условий - дождя и порывов ветра", - отметили в ведомстве.

По его данным, за минувшие сутки 101 населенный пункт в трех областях Украины остался без электроснабжения в результате сильной грозы. В частности, утром в воскресенье из-за осложнения погодных условий, порывов ветра и дождя сработала система автоматической защиты линий электропередачи в Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Сильная гроза, которая обрушилась на столичный регион, затопила улицы Киева, а шквальный ветер ломал деревья и сносил легкие конструкции.

ГСЧС предупредило, что в западных и северных регионах Украины в воскресенье ожидаются грозовые дожди. В Киеве обещают дождь с грозой и усиление ветра.