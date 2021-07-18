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СМИ: при взрыве автоцистерны в Кении погибли 13 человек

По данным газеты The Standard, бензовоз столкнулся с перевозившим молоко грузовиком

ТАСС, 18 июля. По меньшей мере 13 человек погибли, еще 11 получили ранения в результате взрыва автоцистерны с бензином на шоссе на юго-западе Кении. Об этом в воскресенье со ссылкой на местную полицию сообщила газета The Standard.

По ее данным, бензовоз столкнулся с перевозившим молоко грузовиком в субботу вечером в округе Сиайя. Взрыв прогремел после попытки свидетелей ДТП откачать топливо из бака. Возникший пожар удалось оперативно локализовать. О состоянии пострадавших не сообщается.

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