СМИ: при взрыве автоцистерны в Кении погибли 13 человек

ТАСС, 18 июля. По меньшей мере 13 человек погибли, еще 11 получили ранения в результате взрыва автоцистерны с бензином на шоссе на юго-западе Кении. Об этом в воскресенье со ссылкой на местную полицию сообщила газета The Standard.
13 people dead, 11 injured at Malanga on Kisumu-Busia Road after overturned petrol tanker they were fetching fuel from exploded. pic.twitter.com/irUiedF6Pm— The Standard Digital (@StandardKenya) July 18, 2021
По ее данным, бензовоз столкнулся с перевозившим молоко грузовиком в субботу вечером в округе Сиайя. Взрыв прогремел после попытки свидетелей ДТП откачать топливо из бака. Возникший пожар удалось оперативно локализовать. О состоянии пострадавших не сообщается.