СМИ: при взрыве автоцистерны в Кении погибли 13 человек

ТАСС, 18 июля. По меньшей мере 13 человек погибли, еще 11 получили ранения в результате взрыва автоцистерны с бензином на шоссе на юго-западе Кении. Об этом в воскресенье со ссылкой на местную полицию сообщила газета The Standard.