Мужчина с макетом автомата Калашникова напугал москвичей в центре столицы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Местные жители вызвали полицию после того, как заметили мужчину в камуфляжной форме и маске с ружьем в центре Москвы. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, в ходе проверки выяснилось, что у него в руках был макет автомата Калашникова.

"Вечером 17 июля в полицию поступило сообщение от женщины о том, что у здания Политехнического музея на Новой площади ходит мужчина в камуфляжной форме в маске с завернутым в ткань ружьем и озирается. Полицейские, прибыв на место, обнаружили там 21-летнего москвича, при котором был макет автомата Калашникова в чехле. Он пояснил, что перевозит макет оружия из дома на дачу в подмосковное Фрязино", - сказал собеседник агентства.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, где был опрошен и проверен по учетным база, после чего отпущен. Полиция по данному факту проводит проверку.