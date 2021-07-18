В Екатеринбурге автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил женщину

ТАСС, 18 июля. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Екатеринбурге, один из них вылетел на тротуар и перевернулся. В результате пострадала девушка-пешеход и оба водителя, сообщили ТАСС в ГИБДД Екатеринбурга.

"По предварительной информации, около 11 часов водитель Nissan X-Trail двигался со стороны улицы Красноармейской в сторону улицы Луначарского на красный сигнал светофора. Он допустил столкновение с Volkswagen Golf с последующим выездом на тротуар, где допустил наезд на женщину 1985 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, женщина доставлена в больницу с предварительным диагнозом "перелом таза". Водители двух автомобилей также доставлены в больницу, их диагноз уточняется.