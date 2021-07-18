{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Екатеринбурге автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил женщину

Она находится в больнице

ТАСС, 18 июля. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Екатеринбурге, один из них вылетел на тротуар и перевернулся. В результате пострадала девушка-пешеход и оба водителя, сообщили ТАСС в ГИБДД Екатеринбурга.

"По предварительной информации, около 11 часов водитель Nissan X-Trail двигался со стороны улицы Красноармейской в сторону улицы Луначарского на красный сигнал светофора. Он допустил столкновение с Volkswagen Golf с последующим выездом на тротуар, где допустил наезд на женщину 1985 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, женщина доставлена в больницу с предварительным диагнозом "перелом таза". Водители двух автомобилей также доставлены в больницу, их диагноз уточняется.

Теги
РоссияСвердловская область
В ДТП в Алтайском крае погибли три человека
Пятеро, в том числе трое детей, пострадали
Читать полностью