В Якутии восстановили перекрытое из-за пожаров движение на дороге "Анабар"

ТАСС, 18 июля. Управление автодорог Якутии в воскресенье восстановило движение на 170-м километре региональной дороги "Анабар", которое было закрыто с субботы из-за лесного пожара вблизи трассы и сильного задымления, сообщила пресс-служба управления.

Ранее в связи с плохой видимостью из-за дыма на реке Лене приостановили движение паромов и судов. Кроме того, в Якутске по той же причине задержаны вылеты самолетов.

"Управтодор сообщает о возобновлении движения на участке автомобильной дороги "Анабар" в Мирнинском районе в связи с тушением лесного пожара", - говорится в сообщении.

На территории Якутии действуют 223 природных пожара на общей площади свыше 1,4 млн га, из них свыше 1,2 млн га - лесная. Площадь активного горения составляет 2 199,1 га. Ликвидировано 12 природных пожаров на общей площади 87 329 га. За последние сутки в тушении участвовали 2 276 человек и 286 единиц техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.