Одно из двух подтопленных паводком сел в Хабаровском крае освободилось от воды

ТАСС, 18 июля. Село Усть-Ургал в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, подтопленное паводком, в воскресенье полностью освободилось от воды. Подтопленным остается село Ургал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на вечер 18 июля, в результате стабильного спада уровня воды в реке Бурея село Усть-Ургал Верхнебуреинского района полностью освободилось от воды. В населенном пункте организована работа оценочных комиссий, которые пройдут по жилым домам и оценят нанесенный стихией ущерб. В зоне воздействия паводка остается Ургал. Здесь вода сохраняется на территории 50 жилых домов, 70 приусадебных участков и шести участков дорог", - говорится в сообщении.

Подтопление, которое началось в пятницу, разрушило пять автомобильных мостов, в том числе на подъезде к Усть-Ургалу. Без транспортного сообщения остаются поселки Софийск и Шахтинск, их жителей обеспечили запасами продуктов, медикаментов и горючего. Кроме того, приостановлена работа паромной переправы Чегдомын - Софийск.

В Верхнебуреинском районе действует режим чрезвычайной ситуации, также планируется ввести режим ЧС регионального уровня.