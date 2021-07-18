Хинштейн попросит обжаловать домашний арест девушки, сбившей детей в Москве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Александр Хинштейн намерен обратиться в прокуратуру и призвать обжаловать домашний арест девушки, сбившей троих детей улице Авиаторов в Москве.

"Сделаем все, чтобы не "отделалась". Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано", - написал Хинштейн в воскресенье в своем Twitter.

В пятницу днем на улице Авиаторов 18-летний водитель автомобиля Mazda Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Все дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик, доставленный после аварии вертолетом в больницу, умер через несколько часов. Трехлетний ребенок умер в субботу вечером. У девятимесячного ребенка - сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговую травма.

Полицией было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Прокуратура Москвы поставила ход расследования дела на контроль. В субботу суд заключил женщину-водителя под домашний арест до 15 сентября. Состояние опьянения у нее не было подтверждено экспертизой.