Прерванное больше чем на сутки водоснабжение Пскова восстановили на 80%

ПСКОВ, 18 июля. /ТАСС/. Водоснабжение Пскова, прерванное более чем на сутки, восстановлено на 80%. В течение полутора часов город будет обеспечен водой полностью, сообщил ТАСС директор муниципального предприятия Пскова "Горводоканал" Константин Болотов.

По данным главы региона Михаила Ведерникова, отключение произошло в 02:35 во время пробного запуска системы водоснабжения в ходе запланированных ремонтно-восстановительных работ.

"В субботу у нас была проведена большая аварийно-восстановительная работа по замене большого количества запорной арматуры, прочистке больших участков коллекторов. Мы были вынуждены остановить на целые сутки водоснабжение города. К сожалению, в процессе произошли две аварии, которые продлили время запуска с нуля часов до 7:40 мск. В 7:40 запустили, сейчас идет наполнение системы, 80% города, нижние этажи, с первого по третий-четвертый, обеспечены водоснабжением. Оставшаяся часть города в течение полутора часов будет обеспечена полностью", - сказал он.

Как сообщил в воскресенье утром в своем аккаунте в Instagram Ведерников, будет проведена служебная проверка. "Есть большие вопросы к тому, как руководство компании подходит к планированию. Возможные аварии нужно учитывать в графике заранее. Понимаю, что у нас старая и крайне изношенная сеть, и такой масштабный ремонт не может проходить идеально. Но сегодня выходной и на улице жара. Людям нужна вода. Многое можно было предусмотреть и, что самое главное, оперативно информировать людей по ситуации. Этого сделано не было. Сейчас в городе у колонок очереди, люди "выгребают" воду из магазинов, общепит на вынужденной паузе. Так планировать работу нельзя", - написал губернатор. Он также поручил сделать перерасчет тем гражданам, которые платят за воду по нормативу.