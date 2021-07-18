Бешенство зарегистрировали в Новгородской области, где ребенка укусила енотовидная собака

ТАСС, 18 июля. Очаг бешенства зафиксирован в деревне Петрово Холмского района Новгородской области, где ребенка укусила дикая енотовидная собака. Готовится указ губернатора о введении карантина по бешенству животных на территории села Красноборского Холмского района, говорится в сообщении пресс-службы администрации Новгородской области.

"Комитет ветеринарии Новгородской области информирует о регистрации очага бешенства в деревне Петрово Красноборского сельского поселения Холмского района. Здесь пострадал ребенок от укуса дикой енотовидной собаки, которая 16 июля вышла из леса в населенный пункт. Специалисты Холмской райветстанции в тот же день отобрали патологический материал и направили его для исследования в Новгородскую областную ветеринарную лабораторию. По результатам лабораторного исследования 17 июля установлено бешенство. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На данный момент ветеринарная служба проводит вакцинацию восприимчивых к бешенству животных на территории Красноборского поселения. По словам председателя комитета ветеринарии Новгородской области Людмилы Сукачевой, владельцам необходимо предоставить ветеринарным специалистам своих животных для проведения обязательной вакцинации. Случаев бешенства в Новгородской области не было более трех лет, несмотря на то что в соседних регионах оно регистрировалось.

Бешенство - опасная для человека и теплокровных животных всех видов болезнь, характеризующаяся поражением центральной нервной системы и приводящая к летальному исходу.