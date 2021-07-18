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СМИ: три человека умерли из-за отравления угарным газом на фестивале в Мичигане

Двое пострадавших доставлены в больницу

ТАСС, 18 июля. По меньшей мере три человека были найдены мертвыми в трейлере, припаркованном на территории кемпинга во время проведения многодневного фестиваля кантри-музыки на юге американского штата Мичиган. Как в воскресенье со ссылкой на полицию сообщил телеканал CNN, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

Как отмечает канал, двое других находившихся в трейлере мужчин обнаружены без сознания, их госпитализировали.

Полиция начала расследование инцидента. По предварительной версии, угарный газ мог выделять генератор, который находился недалеко от туристического автоприцепа.

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