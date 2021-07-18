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В Подмосковье произошло крупное ДТП с участием девяти машин

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Массовая авария с участием девяти автомобилей произошла на Ярославском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

"В 14:05 на 44-м км Ярославского шоссе водитель "Камаза" не справился с управлением и опрокинулся, повредив восемь легковых автомобилей. Пострадавших в результате ДТП нет", - сказал собеседник агентства. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области ТАСС сообщили, что произошло попутное столкновение семи автомобилей. "18 июля в 14:15 поступило сообщение о ДТП в городском округе Пушкино на 45-м км федеральной автодороги М-8 по движению в сторону области. В результате нарушения правил дорожного движения произошло попутное столкновение семи автомобилей: пять легковых, один грузовой и один микроавтобус. Есть пострадавший", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что в результате ДТП движение на автодороге не перекрывалось, но затруднено. На месте происшествия возгорания нет.

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