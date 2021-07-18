В Тюмени во время катания на электробайках пострадали четыре человека

ТАСС, 18 июля. Четыре человека, включая двух детей, пострадали во время катания на электробайках в Гилевской роще в Тюмени. Один из детей, по предварительным данным, получил тяжелые травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГИБДД.

"Электробайки мощностью 250 ватт съехали в обрыв в Гилевской роще. Пострадали четыре человека - это мужчина, женщина и две девочки пяти и девяти лет. По предварительной информации, члены семьи получили различные повреждения, а младший ребенок получил тяжелые травмы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительной информации, во время катания между мангальной зоной и пешеходной дорожкой они не справились с управлением. Точные причины произошедшего выясняются.