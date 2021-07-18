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В Новосибирской области ищут четырех подростков, ушедших из социального центра

По данным СК, они покинули центр 17 июля

НОВОСИБИРСК, 18 июля. /ТАСС/. Четверо подростков ушли из социального центра в Новосибирской области, ведутся их поиски. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК по региону.

"По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области совместно с органами МВД России по Новосибирской области проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения детей, а также выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Установлено, что вечером 17 июля четверо подростков 2005-2007 годов рождения ушли из социально-реабилитационного центра "Виктория", который принимает и оказывает помощь беспризорным детям.

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