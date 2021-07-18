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Прокуратура потребовала ужесточить обвинение девушке, сбившей детей в Москве

Ведомство потребовало заключить ее под стражу
Валерия Башкирова (слева) Пресс-служба Никулинского районного суда/ТАСС
Описание
Валерия Башкирова (слева)
© Пресс-служба Никулинского районного суда/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы потребовала от полиции ужесточить обвинение девушке, сбившей на автомобиле троих детей в Москве, и заключить ее под стражу. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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"Прокуратура потребовала от органов полиции незамедлительно предъявить женщине обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и возбудить перед судом ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она. По части 5 ст. 264 УК РФ предусмотрено до семи лет лишения свободы. Сейчас девушке предъявлено обвинение по части 3 этой же статьи, по ней грозит до пяти лет лишения свободы.

Нефедова также сообщила, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется.

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