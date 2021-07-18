В Якутии в результате ДТП с микроавтобусом и большегрузом погиб человек

ЯКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем произошло в воскресенье на автодороге "Колыма" в Чурапчинском районе Якутии. Погиб один человек, двое госпитализированы, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).

Информация о ДТП поступила в 12:05 (06:05 мск). "Предварительно установлено, что водитель 1989 года рождения, управляя микроавтобусом Toyota Hiace на 203-м километре федеральной автодороги "Колыма", следуя со стороны села Чурапча Чурапчинского района в направлении села Ытык-Кюель Таттинского района, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся со впереди едущим грузовым автомобилем MAN под управлением водителя 1966 года рождения", - говорится в сообщении.

Водитель микроавтобуса погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. В момент ДТП в салоне Toyota находились девять пассажиров, из них трое - дети. "После происшествия восемь пассажиров доставлены в больницу села Чурапча, один из пассажиров самостоятельно уехал с места ДТП. Две женщины - 1974 и 1983 годов рождения - госпитализированы в медучреждение с серьезными травмами", - добавили в пресс-службе. Дети не пострадали.

Установлено, что водитель микроавтобуса занимался пассажирскими перевозками, документы имеются. В момент ДТП ремнем безопасности он пристегнут не был. Водитель MAN не пострадал и был трезв.

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, добавили в ведомстве.