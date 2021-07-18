Непогода привела к повреждению более 600 км железнодорожных путей на западе ФРГ

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Проливные дожди и наводнение на западе Германии привели к повреждению железнодорожных путей общей протяженностью более 600 км. Такие данные в воскресенье привел концерн Deutsche Bahn.

"Значительные повреждения" причинены 80 железнодорожным станциям и вокзалам в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия. Около 2 тыс. сотрудников Deutsche Bahn работают над устранением последствий непогоды, очищают пути, откачивают воду, чинят сигнализационную технику, составы. По данным концерна, пассажирам придется считаться с ограничениями в движении поездов в пострадавших регионах.

На этой неделе ливни, которые шли с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие реки - помимо Эрфта это Зауэр, Прюм, Нимс, Киль. От последствий разгула стихии погибли более 150 человек, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.