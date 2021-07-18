Пожар ликвидируют в двух километрах от якутского села Магарас

ЯКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Пожар действует в двух километрах от села Магарас в Горном районе Якутии, идет противопожарная опашка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"В двух километрах от села Магарас тушат природный пожар. Проводится опашка, выставлен пост МЧС России. Всего в тушении задействовано у населенного пункта 74 человека и девять единиц техники", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в региональном правительстве, за неделю в Якутии ликвидировано 200 лесных пожаров на площади 444 тыс. га. "Сейчас тушатся 70 пожаров в разных районах Якутии. Огонь особенно активен в Горном, Сунтарском, Мирнинском и Хангаласском районах. В тушении пожаров задействованы 2 248 человек, 271 единица техники. Работают 22 воздушных судна, в том числе 11 бортов Минобороны и МЧС России", - сообщил в воскресенье глава региона Айсен Николаев. Кроме этого, два самолета Бе-200 МЧС России по решению главы ведомства Евгения Зиничева дополнительно направлены в Якутию для ликвидации пожаров.

Якутск и 51 населенный пункт из-за действующих пожаров находятся в зоне задымленности.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.