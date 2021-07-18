Возгорание на мусорном полигоне около Евпатории ликвидировано

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) около крымского города-курорта Евпатория ликвидировано, сообщил в своем Instagram глава администрации города Роман Тихончук.

Пожар на мусорном полигоне МУП "Экоград" произошел 16 июля, его предварительная причина - поджог.

"Сегодня удалось загасить все очаги возгорания и тления на городском полигоне. Несколько дней десятки человек трудились в сложных условиях, устраняли последствия пожара", - написал он.

Власти города продолжат следить за ситуацией на полигоне, поскольку аномально жаркая погода, из-за которой осложнялось тушение, сохранится еще несколько дней, добавил Тихончук.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Садаклиева, в ликвидации возгорания существенную помощь сотрудникам МЧС оказали многие жители Евпатории и Сакского района, которые предоставили свою технику и помогали своими силами.

Это позволило завершить работы намного раньше, чем предполагалось. На полигоне были проведены работы по засыпке грунтом и рекультивации бульдозером, всего на тлеющие участки засыпали 21,9 тыс. т грунта, сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства чрезвычайных ситуаций.

Сообщение о возгорании на полигоне ТБО в Евпатории поступило в МЧС в 13:52 мск в пятницу. Изначально общая площадь тления составляла 1,8 тыс. кв. м., общая площадь полигона - 25 га, добавили в пресс-службе ведомства.