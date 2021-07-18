В Москве задержали сотрудницу издания "Лента.ру" Анастасию Завьялову

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД задержали в субботу в Москве журналистку интернет-издания "Лента.ру" Анастасию Завьялову. Об этом сообщило инртернет-издание на своем сайте.

"Вечером 17 июля Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России <...> попытались уклониться от попадания в кадр их нагрудных знаков, а затем задержали Завьялову и доставили ее в отдел МВД по Басманному району", - говорится в тексте, размещенном на сайте издания.

Отмечается, что журналистка была доставлена в отдел в 22:15 по московскому времени. В процессе задержания сотрудники полиции толкнули корреспондентку, ударили ее головой о стол, наступили коленом и нанесли травму руки.

Завьяловой предъявлены обвинения по статье 20.1.2 КОАП РФ ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти"). Она задержана "до решения суда до понедельника, 19 июля".

ТАСС направил официальный запрос в органы полиции, ответа на него пока нет.