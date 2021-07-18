В Грузии задержали мужчину, продавшего наркотики умершему оператору "ТВ Пирвели"

ТБИЛИСИ, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии арестовали мужчину, который продал наркотические средства оператору грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александру Лашкараве, которого избили противников ЛГБТ-сообщества на митинге 5 июля. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении МВД республики.

"Сотрудники департамента полиции Тбилиси МВД в результате проведенных комплексных оперативно-следственных мероприятий по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере в Поничала задержали Н. А. 1987 года рождения", - сказано в заявлении. "Следствие установило, что обвиняемый занимался незаконным сбытом наркотических средств и 10 июля 2021 года в Поничала именно он продал оператору "ТВ Пирвели" Александру Лашкараве и сопровождающего его человеку наркотическое средство героин".

Обвиняемому грозит тюрьма сроком от восьми до 20 лет или бессрочное лишение свободы, добавили в МВД.

Лашкараву, которого избили 5 июля, 8 июля выписали из больницы, а 11 июля утром нашли мертвым в его доме. В МВД Грузии позднее заявили, что причиной смерти могла стать передозировка наркотиков. Однако смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. Оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили, 12 июля заявила о бойкоте работы парламента до тех пор, пока не уйдет в отставку правительство. У парламента уже прошли несколько митингов с требованием отставки кабинета. Участники акций протеста считают, что премьер-министр Гарибашвили несет ответственность за всплеск насилия, так как своими заявлениями о неуместности проведения марша ЛГБТ-активистов в Тбилиси спровоцировал радикально настроенных сторонников традиционных ценностей.

Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в столице марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала порядка 25 человек.