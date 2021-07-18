СК проводит проверку после конфликта женщины и полицейских на юге Москвы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку после появления видео, на котором полицейский хватает за волосы женщину, толкнувшую его коллегу. Об этом журналистам сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

В социальных сетях ранее появилось видео, на котором запечатлено, как женщина толкает сотрудника полиции, подошедший к ним другой полицейский схватил ее за волосы и с силой посадил в служебный автомобиль.

"По данному факту следственными органами ГСУ СК пр Москве организована доследственная проверка. В ближайшее время будут опрошены все участники инцидента", - сказала Иванова.

Она пояснила, что следователи проверят действия и полицейских, и женщины. "В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти)", - отметила она.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС добавили, что также начали проверку по факту размещения видео с конфликтом женщины с полицейскими на юге столица.