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Пять машин столкнулись на юго-востоке Москвы

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пять автомобилей столкнулись на Красноказарменной улице на юго-востоке Москвы, в результате движение машин затруднено, трамваи остановлены. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На Красноказарменной улице в районе дома 10 произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. В результате для автотранспорта перекрыты две полосы по Красноказарменной улице, движение трамваев полностью остановлено", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

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