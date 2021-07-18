Пять машин столкнулись на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пять автомобилей столкнулись на Красноказарменной улице на юго-востоке Москвы, в результате движение машин затруднено, трамваи остановлены. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На Красноказарменной улице в районе дома 10 произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. В результате для автотранспорта перекрыты две полосы по Красноказарменной улице, движение трамваев полностью остановлено", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.