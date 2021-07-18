Конфликт женщины с полицейскими в Москве произошел при задержании в ходе распития алкоголя

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Конфликт женщины с сотрудниками правоохранительных органов на юге Москвы произошел, когда ее вместе со знакомыми задерживали при распитии алкоголя в общественном месте. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"16 июля на Домодедовской улице сотрудниками полиции были задержаны несколько граждан, которые распивали спиртные напитки в общественном месте. При задержании женщина оказала физическое сопротивление полицейским, после чего к ней была применена физическая сила. Задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции, где на них были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ ("Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах")", - сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего проводится служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи выясняют обстоятельства инцидента с видео, где полицейский хватает за волосы женщину, толкнувшую его коллегу. Она пояснила, что следователи проверят действия и полицейских, и женщины. По ее словам, будет дана правовая оценка происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС добавили, что также начали проверку по факту размещения видео с конфликтом женщины с полицейскими на юге столицы.