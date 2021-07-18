Правозащитник Мельников обратился к главе УСБ МВД из-за задержания журналистки "Ленты.ру"

МОСКВА, 18 июля./ТАСС/. Правозащитник Иван Мельников направил письмо на имя главы Управления собственной безопасности МВД РФ Александра Макарова с просьбой провести проверку законности задержания журналистки издания "Лента.ру" Анастасии Завьяловой.

"В связи с опубликованной в ряде СМИ информацией о задержании журналистки "Ленты.ру" Анастасии Завьяловой, которая была доставлена в ОМВД Басманный, и информацией о противоправных действиях сотрудников полиции, которые нанесли Завьяловой телесные повреждения, прошу Вас провести проверку законности действий сотрудников полиции при ее задержании, а также составлении протокола об административном правонарушении на предмет наличия в их действиях преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ о превышении ими (сотрудниками полиции - прим. ТАСС) своих полномочий, а также ст. 144 УК РФ о возможном воспрепятствовании законной деятельности журналиста, и принять меры по защите ее (журналистки - прим. ТАСС) прав и скорейшему освобождению", - говорится в тексте документа, с которым ознакомился ТАСС.

Ранее издание на своем сайте сообщило, что сотрудники МВД задержали в Москве журналистку Анастасию Завьялову и доставили ее в отдел МВД по Басманному району.

ТАСС направил официальный запрос в органы полиции, ответа на него пока нет.