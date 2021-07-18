В ГУ МВД заявили, что журналистку "Лента.ру" задержали за препятствование работе полиции

"17 июля в 21:45 на Чистопрудном бульваре за воспрепятствование служебной деятельности сотрудниками полиции была задержана гражданка 1996 года рождения. При этом на неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения девушка не реагировала, о профессиональном статусе журналиста не заявляла. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка")", - сказали в пресс-службе.