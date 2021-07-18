Мужчина вытолкал бывшую девушку из окна многоэтажки в Москве, а затем покончил собой

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мужчина вытолкал из окна 15-го этажа многоэтажного дома в Москве свою бывшую девушку, а затем покончил собой, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Предварительно следствие полагает, что мужчина приехал к бывшей девушке забрать свои вещи, в ходе встречи у них произошла ссора, которую слышали свидетели, и на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина толкнул ее с высоты 15-го этажа. После совершения преступления, спустя непродолжительное время, мужчина покончил жизнь самоубийством", - сказала она.

Иванова добавила, что на месте ЧП работают следователи, устанавливаются обстоятельства происшествия. Очевидцев и свидетелей случившегося опрашивают. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").